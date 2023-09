Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Daniel Miron, din Campia Turzii, care a fost acuzat de mai multe fapte de violența in familie, a primit azi sentința Curții de Apel Cluj, care a judecat apelul acestuia și a dat decizia definitiva in cazul sau. Inițial, Judecatoria Turda l-a condamnat, in noiembrie 2022, la 7 ani și…

- Ferdean Clain Petre (zis ”Fefe”), din Campia Turzii, a fost achitat azi de catre Curtea de Apel Cluj, la apelul pe care l-a facut impotriva sentinței data de Judecatoria Turda, prin care era condamnat la 7 ani de inchisoare pentru șantaj. ”In conformitate cu prev. art.421 pct.2 lit.a Cpp admite apelul…

- La data de 16 august a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracționala a unui barbat banuit de trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fara drept, de operațiuni cu produse…

- O femeie din Campia Turzii s-a ales cu un ordin de protecție emis de Judecatoria Turda, dupa ce in urma cu aproximativ o luna a mers la locuința fiului sau, trimisa de soț, și a vrut sa locuiasca la acesta. Numai ca fiul ei avea un ordin de protecție, la randul lui, pe care nu [...] Articolul S-a emis…

- Trei persoane au fost arestate preventiv, in urma celor 44 de descinderi care au avut loc in mai multe județe, inclusiv la locuințe din Turda, Campia Turzii și Viișoara, intr-un dosar care viza traficul de droguri. Citește și: Percheziții la Cluj și in zona Turzii! Sunt vizați traficanții de droguri!…

- Un fost consilier din Campia Turzii, Tot Vasile Simion, va fi nevoit sa-și paraseasca locuința in urmatoarele 6 luni de zile, dupa ce Judecatoria Turda a admis azi cererea de emitere a unui ordin de protecție. Ba mai mult, agresorul-parat va trebui sa pastreze distanța de 100 de metri fața de consoarta…

- Un barbat, acuzat de 8 infracțiuni de distrugere savarșite pe teritoriul Campiei Turzii, a unei infracțiuni de lovire și alte violențe și a unei infracțiuni de tulburarea liniștii și ordinii publice, a fost trimis in judecata! Judecatoria Turda a admis rechizitoriul dosarului penal 66/P/2023 și l-a…

- Vlad Mornea, tanarul din Campia Turzii stabilit la Cluj-Napoca, a fost arestat preventiv din nou, dupa ce in perioada in care se afla in control judiciar, fiind acuzat de mai multe fapte de inșelaciune, el a recurs din nou la aceleași fapte, fraierand o noua victima. ”In temeiul art. 362 alin. 1, art.…