Violatorul de minore din Răducăneni rămâne după gratii Un barbat din comuna Raducaneni are in palmares din anul 1999 cinci infractiuni de viol ori tentativa de viol, aproape toate victimele fiind minore la vremea comiterii faptelor, o talharie si o tentativa de omor. Constantin U. (45 de ani) n-a stat niciodata dupa gratii cat s-ar fi cuvenit, el primind, de fiecare data, pedepse mici si beneficiind mereu de liberari conditionate.O alta tragedie a avut loc in iulie 2003, tot in comuna ieșeana Raducaneni. Constantin U. se plimba pe strazile din Raducaneni, iar in calea lui a iesit o pereche de liceeni. Barbatul a scos cutitul si l-a pus la gatul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

