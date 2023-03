Barbatul acuzat ca a sechestrat și violat miercuri o femeie in locuința acestuia din Sectorul 5 al Capitalei a fost arestat preventiv. Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a anunțat duminica dimineața Poliția Capitalei. Sambata, acesta fusese reținut intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de viol, lipsire de libertate in mod ilegal, șantaj, violarea vieții private și amenințare, scrie Mediafax.

