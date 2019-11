Stiri pe aceeasi tema

- FC Farul a pierdut cu 0 2 meciul din deplasare cu Gloria Buzau, contand pentru etapa a 15 a a Ligii a 2 a, iar Ciprian Marica, finantator al clubului constantean, s a aratat extrem de nemultumit de maniera de arbitraj. Pe marginea acestui subiect, fostul international a postat pe Facebook un text, in…

- SENTINTA…Dupa sapte luni de judecata, magistratii Tribunalului Vaslui au dat sentinta in dosarul in care trei tineri din satul Ghergheleu au fost trimisi in judecata pentru viol si crima. Cel mai mare dintre ei, Costica Panainte, a primit 10 ani de detentie. Ceilalti doi, minori, vor sta intr-un centru…

- Cei trei tineri, cu varste de 16, 17 si 23 de ani, au fost gasiti vinovati de savarsirea a trei infractiuni: omor, lipsire de libertate in mod ilegal si tentativa de viol. Pentru ca si-au recunoscut faptele in fata instantei, cei trei inculpati au scapat cu pedepse foarte mici, in cazul celor doi minori…

- Cei doi tineri din Topoloveni - Arges care anul trecut au violat o fata de 19 ani la petrecerea de majorat a unuia dintre ei au primit pedepse definitive. Unul a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare, iar celalalt a fost trimis intr-un centru educativ pentru ca la data faptelor era minor.

- Un barbat din judetul Vaslui care a incercat sa incendieze doi politisti aflati in misiune a fost condamnat de Judecatoria Husi, fiind gasit vinovat de savarsirea a trei fapte de ultraj.

- Printesa Mary, sotia printului mostenitor Frederik al Danemarcei, a primit dreptul de a actiona in calitate de regent daca, de exemplu, regina Margareta a II-a se afla in strainatate, a anuntat miercuri Palatul Regal din Copenhaga, citat de DPA. Anuntul a fost facut la finalul unei reuniuni a Consiliului…

- Circulatia pe DN 24 Iasi - Vaslui va fi restrictionata pe ambele sensuri intre kilometrii 178 si 183 incepand de luni timp de aproximativ doua saptamani. Vor fi taiati arborii de pe marginea soselei care pun in pericol traficul. Anuntul a fost postat de Romsilva pe Facebook.