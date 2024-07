Violator săltat direct din pat, de lângă o fată de 12 ani Un barbat de 37 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind banuit de viol asupra unui minor, dupa ce in cursul lunii iulie ar fi intreținut in mai multe randuri raporturi sexuale cu o fata de 12 ani. Potrivit unor surse apropiate anchetei, autorul este cioban, iar minora și familia ei […] The post Violator saltat direct din pat, de langa o fata de 12 ani appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trenul IRN 472, care a plecat din București catre Budapesta la ora 18:15, se afla blocat in camp in apropiere de Buftea și Periș, de mai bine de o ora. Pasagerii au cerut ajutor la numarul de urgența 112 din cauza caldurii extreme. Este o situație de urgența in apropierea Capitalei, unde un tren s-a…

- De la nunta, mirii au venit direct la vot. Cei doi proaspat insuraței nu au uitat de responsabilitatea de a vota și s-au asigurat ca iși exercita acest drept imediat dupa terminarea petrecerii. Au mers chiar și in ținutele pe care le-au avut și in cel mai fericit moment din viața lor. De la nunta, […]…

- Un deținut a primit permisie pentru a merge la vot și a profitat din plin de ocazia ca este liber. Cand a ieșit din secția de votare, nu a mers la mașina de poliție care il aștepta sa il duca inapoi la penitenciar, ci a fugit, imediat ce oamenii legii l-au scapat din ochi. Un […] The post Un deținut…

- Duminica seara, o parte dintre conducatorii PSD s-au adunat la sediul central al partidului din Kiseleff, in contextul difuzarii primelor estimari ale exit-poll-urilor pentru alegerile locale și europarlamentare din 2024. Social-democrații au avut discuții in curtea partidului in timp ce așteptau rezultatele…

- Arheologii recidiveaza in Munții Buzaului: mii de tablițe antice cu același nume! Intr-un colț misterios al Munților Buzaului, unde vegetația salbatica iși impinge radacinile adanc in pamantul milenar, echipele de arheologi romani, japonezi și italieni au facut o descoperire care a zguduit intreaga…

- Campaniile electorale din ultimii 5 ani au multiplicat proiectele de aeroporturi in zona Galați – Braila, dupa „Aeroportul Internațional Galați – Braila”, promis la alegerile europarlamentare din 2019, acum, la alegerile locale și europarlamentare din 2024 fiind promis un „Aeroport Cargo” la Ianca.…

- Ministerul Apararii Naționale (M.Ap.N) a declanșat astazi, 20 mai, o noua campanie de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervișt voluntari in Armata Romaniei. Campania se incheie pe 27 iunie. Sunt disponibile 4936 de locuri…

- Premierul Marcel Ciolacu le transmite tuturor tinerilor mesajul sa nu conduca daca au consumat alcool sau droguri si sa nu ii lase nici pe cei ce langa ei sa faca o astfel de greseala cu consecinte dramatice. ”Ziua Tineretului trebuie sa fie un motiv de bucurie, insa de prea multe ori distractia poate…