Violator periculos din Botoșani, arestat la Suceava, după ce a agresat o minoră, dându-se drept instalator Un botoșanean urmarit de trei țari, cu mai multe fapte de viol comise in Europa, a fost arestat vineri, la Suceava, dupa o alta agresiune comisa in județul vecin, informeaza Monitorul de Botoșani. Invidul se afla in libertate, in condițiile in care Curtea de Apel Timișoara dispusese, in februarie, extradarea lui in Italia in baza unui mandat european de arestare emis de autoritațile judiciare din peninsula, iar autoritațile peninsulare au cerut mai apoi transferarea lui pentru executarea unei pedepse pe 10 ani inchisoare pentru un viol comis in 2007 in Cagliari. Agresiunea sexuala din Suceava… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

