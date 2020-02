Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 27 de ani a fost incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati dupa ce Tribunalul Galati a emis pe numele sau un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate.

- Un barbat de 35 de ani a fost identificat de oamenii legii in cartierul Micro 40 din Galati, acesta fiind cautat pentru a fi incarcerat dupa ce Judecatoria Galati emisese pe numele sau un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate.

- Un tanar de 23 de ani din orașul Vicovu de Sus a fost saltat luni de polițiști și escortat la Penitenciarul din Botoșani, dupa ce a fost condamnat definitiv la inchisoare pentru savarșirea tentativei la infracțiunea de contrabanda calificata. In cursul zilei de luni, polițiștii orașului Vicovu de ...

- Ziarul Unirea Criminalul care a ucis o femeie la Partoș, a mai facut o victima dupa gratii: Și-a batut crunt colegul de celula Criminalul care a ucis o femeie la Partoș, a mai facut o victima dupa gratii: Și-a batut crunt colegul de celula O ancheta este in desfașurare in Penitenciarul de Maxima Siguranta…

- Un barbat de 45 de ani a fost incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati dupa ce Judecatoria Braila a emis pe numele sau un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate.

- Un tanar de 21 de ani a fost incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati, in contextul in care Judecatoria Braila a emis pe numele sau un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate.

- Un tanar de 23 de ani a fost incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati dupa ce Judecatoria Iasi a emis pe numele sau un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate.

- Un brailean de 38 de ani a fost incarcerat in Penitenciarul de Maxima Sigurata Galati dupa ce Judecatoria Braila a emis pe numele sau un mandate de executare a unei pedepse cu inchisoarea pentru distrugere.