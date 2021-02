Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a trimis responsabililor din Capitala care se reunesc, vineri, la ora 13, in ședința Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența, o scrisoare in care cere menținerea restricțiilor in București, conform unor surse oficiale citate de G4media.ro. Ministrul Voiculescu…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat la un post de radio local, ca angajații de la firmele private sunt mai avantajați fața de cei de la stat. ”Nu avem ce face. La privat e mai ușor. Toata lumea invidiaza viața la stat, viața la stat! Noua nu ne-a fost cu noroc. Nu am avut noroc […] The post Emil…

- Volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 16,7% (serie bruta), in primele 11 luni ale anului trecut, comparativ cu perioada similara din 2019, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica. Creșterea ca serie ajustata, in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate,…

- Un medic de la Institutul Matei Balș, primul vaccinat din Romania, vorbește despre importanța și beneficiile imunizarii anti-COVID. Doctorul Catalin Apostolescu, primul medic din Romania care s-a vaccinat impotriva virusului SARS-CoV-2, era de garda la Institutul Matei Balș atunci cand a fost adus…

- Controale intense și noi reguli privind prevenirea raspandirii covid, in marile magazine, piețele și saloanele din Capitala, in contextul in care atat marți, cat și miercuri au fost raportate cate 1.946 de cazuri noi de COVID-19. Prefectura Capitalei a anunțat ca vineri prefectul Traian Berbeceanu…

- Un barbat infectat cu Covid 19 s-a spanzurat intr-un salon ATI al Spitalului Județean din Galați, cazul fiind investigat de poliție pentru infracțiunea de ucidere din culpa de care s-ar putea face vinovate cadrele medicale care aveau obligația sa-l supravegheze. In Romania s-au inregistrat mai multe…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, in ultimele zile de campanie electorala, ca redeschide piețele agroalimentare din Romania, sub pretextul ca numarul de infectari este pe trend descrescator. Prezent la inaugurarea unui ciot de autostrada, Klaus Iohannis a ținut sa sublinieze ca statisticile…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti a verificat, vineri, masurile de prevenire si limitare a raspandirii infectiei cu SARS-CoV-2, in contextul situatiei epidemiologice actuale, a anuntat institutia. Nu mai puțin de 60 de inspectori au verificat 122 de angajatori și au dispus remedierea a aproape…