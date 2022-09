Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Asociatiilor de Proprietari Prahova a depus ieri la Judecatoria Ploiesti o ordonanta presidentiala in care solicita obligarea SC Termoficare Prahova sa asigure continuitatea livrarii apei calde. Cu putin noroc, daca instanta stabileste un termen rapid, poate avem sansa ca operatorul sa fie obligat,…

- Un bar satesc din Tibana a fost adus aproape in pragul falimentului de o amenda severa aplicata de politistii din comuna vecina, Tibanesti. Amenda, aplicata in contextul normelor legale impuse pentru controlul epidemiei de coronavirus, representa o cincime din cifra de afaceri anuala a barului. Cazul…

- Cateva pahare de alcool baute la o petrecere l-au adus pe un tanar pana in pragul inchisorii. A reusit sa comita intr-o singura seara patru infractiuni, pentru care a primit insa doar o pedeapsa simbolica. Daca le-ar fi comis o luna mai tarziu, avea multe sanse sa ajunga dupa gratii. In octombrie anul…

- Dmitro Kuleba, ministrul de externe al Ucrainei, dar și procurorul șef al Curții Penale Internaționale(CPI) vor inființarea unui tribunal special care sa judece crima de agresiune a unui stat impotriva altui stat. Procurorul sef al Curtii Penale Internationale (CPI), Karim Khan, a cerut joi comunitatii…

- Maritata cu un iesean, o indonezianca a aflat pe pielea ei ce inseamna familia traditionala romaneasca. Femeia s-a adresat instantei pentru a cere un ordin de protectie impotriva sotului ei. Ordinul a fost emis initial pentru o singura luna. Dupa ce femeia a venit cu detalii, termenul a fost majorat…

- Un basarabean condamnat pentru contrabanda cu tigari a fost cat pe-aci sa scape de pedeapsa. El a invocat in favoarea sa o decizie a Curtii Constitutionale care a dezincriminat colectarea, detinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea de marfuri de contrabanda.…

- Judecatorii CCR au decis, marți, cu majoritate de voturi, ca este neconstituționala sintagma „in termen de 5 zile de la data publicarii actului administrativ” din cuprinsul art.15 alin.(4) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor masuri in masuri in domeniul sanatații publice in situații de…

- Seful sucursalei iesene a CFR a ramas bun de plata. Radu George Pipa a fost amendat de politisti pentru mai multe nereguli constatate in cadrul garii, printre care si kilogramele in plus ale unei angajate. Dupa un proces de mai bine de un an, Pipa a reusit sa scape de doar o cincime din amenda. Controlul…