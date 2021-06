Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii muzicii sunt asteptati pe 2 iulie, de la ora 20,00, in Parcul Coloanei fara sfarsit din Targu Jiu, la recitalul ''Vioara lui Enescu''. Gabriel Croitoru si legendara vioara Guarneri del Gesu pe care a cantat George Enescu - instrument pus la dispozitie si aflat in patrimoniul…

- Aquatim a anuntat ca in zilele urmatoare va efectua noi lucrari de spalare si igienizare a retelei de distributie in mai multe localitati. In ceea ce priveste zona Lugoj, compania care administreaza retelele de apa–canal va efectua lucrari, vineri, 4 iunie, intre orele 9-14, in localitatea Gruni. Compania…

- Noile reguli de participare, potrivit carora parinții pot participa in cadrul festivitaților și serbarilor școlare la final de an, vor aduce nemulțumiri in randul multor romani. Din pacate, spre deosebire de alți ani, mulți parinți nu vor putea fi alaturi de copii intr-unul dintre cele mai importante…

- Veste bomba pentru fanii Mireasa! La doua luni distanța de momentul in care și-au spus cel mai frumos și sincer ”DA” din viața lor, Andra și David Stancu au ajuns la divorț. Anunțul a fost facut public chiar de catre fosta concurenta, pe contul sau de Instagram, aceasta susținand ca s-a saturat sa traga…

- Dependent de alcool și țigari, un cimpanzeu ținut 25 de ani legat de gat, in orașul Bunia din Congo, a fost in sfarșit eliberat, arata agenția Mediafax. Cei care l-au ținut pe Tarzan in lanțuri timp de 25 de ani l-au cumparat in anii 90, cand se nascuse. Acum, este in sfarșit liber…

- Anunț șocant pentru fanii emisiunii „Mireasa”. Bianca Diac și Mihai Dumitru, concurenți ai sezonului al doilea, s-au desparțit! Vestea a fost data de tanara pe rețelele de socializare, conform Antena 1, dovada ca decizia separarii este una asumata. Iata care a fost reacția internauților!

- Dupa ce au fost pline rețelele de socializare cu poze din benzinarii de la cozi și aglomerații in supermarket-uri cu o ora inainte de inchidere, a venit și randul mall-urilor. Duminica a fost o... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Duminica, vremea nu se modifica esențial. Soarele rasare la ora 07:01. Dimineața temperaturile sunt mai scazute decat in mod normal la aceasta data. Cerul va fi mai mult noros, vantul va sufla slab spre moderat, doar la munte va avea unele intensificari. Local se vor inregistra ploi, iar in zonele…