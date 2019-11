Vinzi lucruri pe internet? ANPC te poate amenda. De ce

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, spune ca PSD a confiscat Parlamentul „pe persoana fizica", pentru favorizarea infractorilor, criticand modul in care social-democratii au actionat la sedinta pentru vacantarea locului de deputat al lui Octavian Goga.

- Pe data de 4 Septembrie 1997 soseam la Chisinau sa-mi intalnesc un prieten, Tudor Pantaru – fostul ambasador al Republicii Moldova la Natiunile Unite – si sa ma reped pana la Orheii Vechi, din ratiuni sentimentale familiale. Am intalnit o multime de oameni minunati dar povestea unuia dintre ei mi s-a…

- Domeniul care poarta numele candidatului PSD la alegerile prezidențiale din aceasta toamna, www.vioricadancila.ro, face obiectul unui proces. O persoana fizica a inregistrat acest domeniu inainte ca...

- "Conditiile de detinere sunt specifice si drastice in cazul animalelor exotice, asa cum sunt ele reglementate. Daca se autorizeaza o persoana fizica sau juridica, in acest sens, exista aceasta posibilitate, de a le detine. Dar in afara de gradinile zoologice, slabe sunt sansele de a detine un astfel…

- Un intreprinzator care inchiriaza, ca persoana fizica, 5 camere in regim hotelier, in Baile Tușnad, spune ca are casa de marcat cu jurnal electronic, din cele noi, obligatorii acum, insa miercuri a intrebat la ANAF daca poate emite factura la cerera clienților.

- Adoptat tacit de Senat inca din luna martie a acestui an, un proiect de act normativ propune schimbarea modului de calcul al punctului-amenda aplicat șoferilor care nu au respectat legislația rutiera in vigoare. Textul se afla acum pe masa de lucru a deputaților și așteapta verdictul acestora. https://www.romaniatv.net/cod-rutier-2019-veste-buna-pentru-soferi-ce-se-intampla-cu-punctul-de-amenda_488158.html

- "Este o incercare. Gestul lui Mircea Diaconu este unul de salutat. I-am ascultat discursul, un discurs perfect corect, de bun simt, atinge coarda sensibila a poporului, a facut o radiografie a societatii romanesti si a spus ca va fi altfel decat cei de acum. Vorbim de o personalitate publica, care…

- Modificarile codului rutier care interzic folosirea telefonului la volan, in orice mod, vor fi discutate luni in ședința de Guvern. Textul de lege interzice șoferilor sa atinga telefoanele sau alte gadgeturi cat timp aceștia se afla la volan. Amenda este de patru puncte de penalizare, adica 820 de lei.…