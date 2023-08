Stiri pe aceeasi tema

- Un memorial improvizat al grupului Wagner, langa zidurile Kremlinului din Moscova, s-a ridicat sambata (26 august), in timp ce rușii continuau sa aduca flori in memoria fondatorilor PMC Wagner, Evgheni Prigojin și Dmitri Utkin, presupuși uciși intr-un avion cazut miercuri (23 august), potrivit Reuters.…

- Toate vanzarile de legume, fructe, flori vor fi facute pe factura electronica incepand cu 1 ianuarie anul viitor, au precizat surse guvernamentale, potrivit Agerpres.Potrivit acelorasi surse, acelasi regim se va aplica tot de la 1 ianuarie 2024 pentru vanzarile la toate produsele accizate si, respectiv,…

- Momente ce te lasa fara cuvinte. Marcela Paladi a ajuns acasa din Germania, unde a primit protezele și a invațat sa mearga. Tanara a avut parte de o surpriza de bun venit la Aeroport, iar acasa parinții au intalnit-o cu lacrimi și imbrațișari stranse. „Inca o batalie caștigata”, a scris Marcela și a…

- Serviciul Fiscal de Stat a identificat multiple cazuri ce vizeaza lipsa indreptarii veniturilor spre achitare persoanelor fizice de catre agenții economici care beneficiaza de promovarea produselor/serviciilor proprii, fie lipsa declararii tuturor veniturilor obținute de catre persoanele fizice care…

- Persoanele fizice care desfașoara activitate in mediul online (bloggeri, vloggeri) sint indemnate de Serviciul Fiscal de Stat sa-și declare veniturile obținute. Autoritatea fiscala incurajeaza conformarea voluntara la respectarea legislației și achitarea in termen și in volum deplin a obligațiilor fiscale…

- Anamaria Prodan a fost surprinsa cu un buchet mare de flori. Impresara a facut o postare speciala la doar cateva zile dupa ce a anunțat ca iubește din nou și se pare ca acum este mai fericita ca niciodata, cu toate ca nu a menționat cine este iubitul ei. Iata ce i-a daruit vedetei barbatul misterios…

- „Clujul cu flori”, mișcare inițiata de Asociația pentru Infrumusețarea Clujului și care va avea loc in perioada 15 iunie – 15 septembrie 2023, iși diversifica anul acesta categoriile de concurs din dorința de a mobiliza și mai mult locuitorii județului in transformarea cu adevarat a orașului intr-un…

- In dimineața de 8 iunie 2023, incepand cu ora 03:00, se vor executa lucrari de frezare și asfaltare (partiala) a carosabilului deteriorat, pe strada Calea Craiovei, sens de urcare (tronson cuprins de la intersecția cu Bd. Frații Golești pana la intersecția cu strada Patrașcu Voda). Acțiunea va continua…