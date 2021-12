Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in istoria sa, Romania are cinci afaceri antreprenoriale care sunt evaluate la peste un miliard de euro. Jurnaliștii de la Mediafax scriu ca mai exista alte cinci afaceri care sunt cotate la 798, respectiv 980 de milioane de euro. UiPath, primul unicorn romanesc, companie listata la…

- Clienții Carrefour pot, din nou, sa se bucure de fructe și legume proaspete, provenite direct de la producatori locali, cumparate chiar cu PET-uri. Mecanismul propus de retailer este același cu cel din prima ediție din 2019, rapid și la îndemâna oricui: fructele și legumele pot fi achiziționate,…

- Am trait 12 ani in SUA, țara in care mai toți prietenii mei, rudele soției și colegii de facultate sau de job erau investitori la bursa. Am fost și raman fascinat de acest fenomen. Pulsul economiei americane bate pe ritmul dictat de Wall Street, iar bursa de la New York se adreseaza unui public extrem…

- Carrefour Romania relanseaza Plata cu PET in 20 de hipermarketuri din țara, campanie derulata in parteneriat cu liderul pieței locale de bauturi, Coca-Cola HBC Romania. Clienții Carrefour pot, din nou, sa cumpere fructe și legume de la producatori locali, la prețul de 1 PET bucata, iar pentru fiecare…

- The Iconic Estate, parte din Alexandrion Group, cel mai mare producator si distribuitor de bauturi spirtoase si vinuri din Romania, a dezvaluit noua identitate vizuala a spumantului Rhein Extra, ȋn cadrul unui eveniment elegant, organizat la Palatul Elisabeta, ȋn prezenta Majestații Sale Margareta Custodele…

- Incepand cu 13 septembrie și pana pe 19 septembrie, inițiativa Plata cu PET parte din programul Punem Preț Pe Plastic derulat de Carrefour Romania, va staționa in hipermarketul situat pe Calea Șagului nr. 100. Propunerea retailerului este simpla: pentru 1 PET adus la stație, clienții primesc la schimb,…

- Profitand de relaxarea restricțiilor impuse de pandemie, ICR New York iși relanseaza, vineri, 17 septembrie, programul in regim fizic cu un dublu eveniment: inaugurarea unui spațiu expozițional de curand creat,...

- Pentru Emma Raducanu, britanica de 18 ani cu origini romanești este o performanța cu atat mai remarcabila cu cand este doar a treia jucatoare din istoria competiției open care vine din calificari și ajunge atat de departe in turneul de Grand Slam de la New York.