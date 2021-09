Vinurile Naiada au o nouă identitate vizuală Vin de calitate, soiuri diverse, tradiție și inovație – așa am putea descrie Domeniile Ostrov despre care știm ca a auzit orice iubitor de vin. De-a lungul timpului am prezentat in numeroase randuri vinurile pe care le produc cu maiestrie viticultorii de pe malul Dunarii, iar acum va aducem in atenție gama Naiada, sub o noua identitate vizuala, pentru ca, bine știm, de multe ori și eticheta conteaza! Inspirație din tradiția locala Daca nu știați, se spune ca Naiadele erau nimfele apelor dulci. Orice Naiada era strans legata de apa, iar, daca un parau seca, Naiada sa murea. Apele unde existau Naiade… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- George Marin S-a intamplat. Și inca destul de repede. Ca am jucat pe un plastic obosit pe care mingea sarea ca aceea de 13 lei de pe vremuri (cunoscatorii epocii ințeleg bine ce spun) este o scuza pe care nu doresc sa o aduc in discuție chiar daca este importanta și de luat in seama. Mai important mi…

- Ploaia torențiala cazuta noaptea trecuta, care a continuat și in timpul zilei de astazi a facut ca apele sa loveasca din nou comuna Bistra, mai exact satul Garde. Apele de pe versanți au inundat drumul comunal din sat, casele scapand de aceasta data de furia furtunii. Astazi au fost afectate de inundații,…

- Supa de pui este unul dintre cele mai simple și gustoase preparate, dar nu mulți oameni știu sa fiarba corect carnea de pui. Cum se fierbe corect carnea de pui pentru supe și ciorbeExista multe sfaturi de bucatarie in carțile de bucate vechi, dar rețetele s-au schimbat, iar puiul adesea este cumparat…

- Trei cațeluși au fost salvați in extremis de apelor, de catre un pompier din orașul Campeni. Acesta i-a auzit scancind sub o remorca, in timp ce apele creșteau cu repeziciune. Cele trei suflete au fost scoase din apa de inimosul pompier și pentru ca nu aveau un camin, au fost adoptați de catre salvatorii…

- Fenomenele meteorologice extreme inregistrate in Nord-Vestul județului Alba creaza daune materiale semnificative. Este și cazul acestui autoturism luat de apele raului Aries. Zeci de mașini au fost avariate, sau chiar distruse in totalitate pe arealul județului din pricina furtunilor ce s-au abatut…

- FOTO, VIDEO| INUNDAȚII in Apuseni: Apele au intrat in mai multe gospodarii din Abrud. DN 74 A, BLOCAT, la iesire din oraș INUNDAȚII in Apuseni: Apele au intrat in mai multe gospodarii din Abrud. DN 74 A, BLOCAT, la iesire din oraș Natura s-a dezlanțuit vineri dupa-masa, in orașul Abrud. Ploaia torențiala…

- In aceasta zi sunt sarbatorite cele ce poarta numele de Ruxandra sau Roxana. Asadar, daca aveti cunostinte ce poarta aceste nume si doriti sa le transmiteti un mesaj de ziua onomastica, va venim in intampinare cu cateva mesaje pentru sarbatoriti. Alba24 va ofera idei de mesaje și felicitari special…