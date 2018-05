Vinul pelin revine în trend Despre vin știm multe deoarece prezinta multe beneficii pentru sanatate, totul este sa fie consumat cu moderație. Dar, daca ii adaugam pelin, aceasta combinație cum vi s-ar parea? Vinul pelin este o licoare botezata de cunoscatori ca fiind bautura primaverii și incepe sa revina la moda cu pași repezi. Perspective in acest sens sunt, iar Aurelian Lupu (foto) din comuna Urechești, județul Vrancea, face fața cu brio cererii deoarece, spune el, exista o relație apropiata intre producator și cumparator. Rețeta proprie de vin pelin Aurelian Lupu a trait cochetand cu aceasta licoare imbietoare, iar vremurile… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Urechești din județul Vrancea a fost arestat sub acuzația de instigare la distrugere dupa ce, anul trecut, in luna decembrie, in localitate, doua ferme ale unor localnici au fost incendiate.

- Primarul liberal al comunei Urechești, Nistor Bratosin, a fost arestat preventiv astazi, decizia fiind luata de magistrații Judecatoriei Focșani. Soluția nu este definitiva, putand fi contestata. Informația ne-a fost confirmata de avocatul edilului, Adrian Toni Neacșu. Acesta ne-a precizat ca primarul…

- Harabor a explicat: „Sunt consilier onorific pe probleme de austism. Incerc sa rezolv niste probleme care au aparut la guvern in ultimele doua luni”.„Practic, eu voi continua munca pe care o fac de 20 de ani. Nu este nimic nou pentru mine. Acum am un fel de OK din partea Guvernului”, a…

- Potrivit unor surse, primarul Nistor Bratosin a fost reținut pentru 24 de ore, el fiind dus cu duba de la parchet la arestul poliției. Edilul urmeaza sa fie prezentat instanței de judecata cu propunere de arestare preventiva. In decembrie anul trecut, la interval de aproximativ doua saptamani,…

- Carasenii au inteles necesitatea vaccinarii, campaniile de informare a populatiei contribuind substantial la constientizarea consecintelor nevaccinarii. Potrivit Directiei de Sanatate Publica, inca din iarna nu a mai fost semnalat nici un caz de rujeola, fapt datorat vaccinarilor, dupa ce…

- Mihai Vinatoru a creat un business numit Digital Workforce sau, pe romaneste, forta de munca digitala. Numele pe care l-a ales spune multe despre modul in care a anticipat cum va evolua mediul de business si viata noastra de zi cu zi. Dupa ce a creat o platforma, un fel de marketplace simplificat,…

- Investitorul german Daimler, prezent in Sebeș cu fabricile Star Assembly și Star Transmission, a cerut acordul autoritaților locale sa amenajeze pe cheltuiala proprie trotuarul și pista de biciclete pe o porțiune de drum de circa 1 kilometru pentru a facilita accesul propriilor angajați in zona industriala.…

- Drumul național DN 12B care asigura legatura spre stațiunea Slanic Moldova a fost inchis circulației, luni, din cauza alunecarilor de teren și, posibil, a cutremurului de saptamana trecuta, care au afectat șoseau pe o lungime de aproximativ 50 de metri. Decizia a fost luata de catre Comitetul Județean…