Astfel, in 2019, Republica Moldova a exportat 156,6 milioane litri de vin, in crestere cu 9% (sau cu 12,607 milioane litri) fata de 2018. Din volumul total, vinurile linistite detin o cota de 94%, cognac-uri (divinuri) si distilate 3%, vinurile fortificate 2%, iar spumantele 1%.



Ca valoare, exporturile de vin ale Republicii Moldova s-au ridicat la 3,086 milioane lei moldovenesti, cu 9,2% (sau cu 0,26 milioane) mai mult decat in anul 2018. Vinurile linistite au generat 74% din totalul veniturilor, divinurile 20%, iar spumantele si vinurile fortificate cate 3%, informeaza Agerpres.



In…