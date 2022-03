Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de masini noi in Europa s-au deteriorat si mai mult in februarie, dupa ce au atins un minim record in ianuarie, deoarece intreruperile lantului de aprovizionare au continuat sa afecteze sectorul auto din intreaga regiune, potrivit datele Asociatiei producatorilor de automobile din regiune…

- Un tanar ucrainean ajuns in Romania in primele zile, dupa ce Rusia i-a invadat tara, a fost uluit de preturile din supermarketurile si restaurantele de la Cluj, informeaza Adevarul . Oleg, tanar ucrainean, a intrat in Romania inainte de a se decreta mobilizarea generala in Ucraina, si a ramas surprins…

- Potrivit comunicatului, Valery Gergiev va fi inlocuit de dirijorul Yannick Nezet-Seguin pentru cele trei concerte din acest weekend. Numele inlocuitorului lui Denis Matsuev urma sa fie anunțat.Cei doi sunt susținatori și apropiați ai președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Un purtator de cuvant al Carnegie…

- Alte 3907 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 431 de cazuri in regiunea transnistreana, transmite Noi.md. Din numarul total de cazuri, 44 sint asociate cu contact in afara țarii: 14-Ucraina, 11-Rominia, 4-Germania, 3-Marea Britanie, 3-Slovenia,…

- Alte 2681 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 114 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 45 sunt asociate cu contact in afara țarii: 13-Romania, 9-Ucraina, 8-Italia, 4-Rusia, 3-Egipt, 3-India, 2-SUA, 2-Franța, 1-Spania.…

- Alte 1420 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 223 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 55 sunt asociate cu contact in afara țarii: Romania, Rusia, Ucraina, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Marea Britanie, SUA,…

- Alte 1420 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 223 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 55 sunt asociate cu contact in afara țarii: 9-Romania, 9-Rusia, 6-Ucraina, 5-Spania, 4-Franța, 4-Irlanda, 3-Italia, 4-Marea…

- Alte 695 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 107 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 16 sunt asociate cu contact in afara țarii: Franța, Belgia, Marea Britanie, Romania, Suedia, Spania, Ucraina, Italia, Danemarca,…