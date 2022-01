Stiri pe aceeasi tema

- ■ in cadrul unei sedinte, s-au discutat probleme legate de vaccinare, incheierea situatiei pe semestrul I, accesarea fondurilor din PNRR ■ Dupa ce luni, 10 ianuarie, inspectorii scolari generali au participat la videoconferinta cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, la o zi diferenta, respectiv marti,…

- Prefectul de Neamt, George Lazar, a anuntat printr-un comunicat de presa ca au fost semnate 34 de contracte prin care au fost alocate sume suplimentare, de la Guvern, pentru primariile din judet in vederea finalizarii unor investitii aflate in derulare. “La sediul Prefecturii județului Neamț au fost…

- ■ rata de infectare in Neamt este sub 3 la mia de locuitori, iar in judet de 0,79 la mie ■ testarea elevilor nu se poate face saptamina aceasta ■ Conducerea Inspectoratului Scolar al Neamt a anuntat ca de luni, 10 ianuarie, toate unitatile scolare din judet vor functiona cu elevii in banci. „Este bine…

- ■ in cea de-a treia zi a acestui an, maxima in Neamt a ajuns la aproape 15 grade ■ si pe munte au valori termice neobisnuite ■ din a doua parte a saptaminii se raceste ■ Anul 2022 a debutat cu valori termice neobisnuit de mari, iar pe 3 ianuarie s-au inregistrat temperaturi de aproape […] Articolul…

- Maria Pantazi, veteran de razboi, a cerut sa primeasca doza booster a vaccinului anti-Covid. Ajunsa la frumoasa varsta de 100 de ani, Maria Pantazi, care in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial a ingrijit ranitii in spitale de campanie, a declarat ca se vaccineaza pentru ca vrea sa se pazeasca singura…

- O coliziune intre doua autoturisme, produsa miercuri, 17 noiembrie, la Bicaz, s-a soldat cu dout victime, din care una incarcerata. “Prin apel la 112, pompierii au fost inștiințați despre un accident rutier produs pe DJ 155 F, pe raza orașului Bicaz. La locul solicitarii s-au deplasat doua echipaje…

- Femeile la moda fac intotdeauna alegeri inedite in materie de articole vestimentare. Eleganța, rafinamentul, bunul gust, toate acestea caracterizeaza ținutele la moda pe care le aleg femeile care țin la imaginea pe care o au in societate, oricate grade ar arata termometrele și oricare ar fi condițiile…

- ■ firmele nemtene ar avea nevoie de 516 noi lucratori ■ putine sint ofertele sint pentru persoanele cu studii superioare ■ Cererea de personal a mai crescut nitel, la inceputul acestei saptamini in judet fiind 516 locuri disponibile in cele mai diverse ocupatii. Cererea de personal s-a mai inzdravenit…