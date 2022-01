Vîntul a făcut prăpăd ■ chiar daca temperatura nu a fost prea scazuta, s-au resimtit valori cu mut mai mici ■ sute de consumatori au ramas fara energie electrica ■ codul portocaliu de vifornita e valabil pina azi, la ora 10 ■ Codul portocaliu de vint emis de meteorologi, cu valabilitate in jumatatea de vest a judetului Neamt a […] Articolul Vintul a facut prapad apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un recent sondaj de opinie releva ca doar 18% dintre europeni mai considera ca mult vestita “democratie americana” ar mai fi un bun exemplu de urmat. Aceasta, in contextul in care SUA da dovada ca a preluat, cu de la sine putere, rolul de “jandarm mondial” asumandu-si in nume propriu si provocarile…

- Un autotren scapat de sub control de sofer a lovit doua case si o anexa gospodareasca, duminica seara, 23 ianuarie, in comuna Pipirig. „Ca urmare a unui apel la 112 din jurul orei 21:16, pompierii targnemțeni au acționat pentru asigurarea masurilor de prevenire și stingere a incendiilor la un accident…

- Un barbat in varsta de 57 de ani, din Bicaz Chei, care a urcat la volan dupa ce a consumat alcool, a provocat un accident rutier, sambata dimineata, 22 ianuarie. In timp ce conducea pe drumul national 12 C, ajuns in localitatea Tasca, a iesit “in decor”, a lovit un gard si apoi s-a rasturnat. […] Articolul…

- ■ au ramas neocupate 52 de posturi de directori sau directori adjuncti in diverse scoli din judet ■ au intervenit modificari in componenta comisiei de examen, presedinta fiind numita inspectorul scolar general adjunct Dana Paius ■ Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Neamt a trecut la organizarea…

- ■ valorile termice au coborit destul de mult, iar senzatia de frig a fost accentuata de vint ■ informarea meteo de ger si vint expira astazi, la ora 18:00 ■ zilele viitoare vremea se mai indreapta ■ Pe fondul unor temperaturi scazute vintul a facut prapad, iar nemtenii care au iesit din casa ieri dimineata…

- Trecerea dintre ani nu a fost lipsita de necazuri, la numarul unic de urgenta 112 fiind anuntate peste 400 de evenimente. Bilantul activitatii fortelor de ordine din week-end arata ca au fost constatate circa 70 de infractiuni si s-au aplicat amenzi ce au insumat 94.000 de lei. Peste 200 de politisti…

- ■ municipalitatea a primit cinci milioane de lei din fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului ■ la acesti bani, a mai adaugat un milion si a platit o parte din creditul garantat pentru Perla Invest ■ Reprezentantii Primariei Piatra Neamt fac eforturi pentru a reduce datoria publica…

- ■ in zorii zilei de 8 decembrie, in judet era iarna autentica ■ este zapada in tot teritoriul, iar din cauza vintului s-au resimtit temperaturi de -12 grade ■ In acest sezon iarna si-a intrat in drepturi foarte repede si in circa o saptamina de la inceperea anotimpului calendaristic a venit prima zapada…