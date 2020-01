Vinovatul din spatele obezității – genele sau stilul de viață? Cand vorbim despre obezitate, nu putem sa nu vorbim despre dezbaterea „gene versus stil de viața”. Așadar, catre cine trebuie sa indreptam degetul? Un studiu nou arata ca genele nu sunt neaparat o sentința la obezitate. Mulți americani sunt convinși ca este inevitabil sa aiba o greutate peste limitele sanatoase din prisma ADN-ului lor, dupa cum arata WebMD . Studiul nou arata insa ca stilul de viața s-ar putea sa aiba un rol mult mai important in apariția obezitații decat genele. Cercetatorii au analizat datele de la mai mult de 2.500 de americani, pe parcursul vieții lor, din copilarie pana la… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

