- U-Banca Transilvania Cluj a fost invinsa de formatia italiana Umana Reyer Venezia, cu scorul de 85-80 (21-18, 19-15, 19-18, 26-29), marti seara, in BTarena din Cluj-Napoca, in Grupa A a competitiei masculine de baschet EuroCup.

- „U” Cluj și CFR Cluj s-au infruntat duminica seara și in campionat, dupa ce acum trei zile au terminat la egalitate duelul din Cupa Romaniei. Meciul de pe Cluj Arena a fost unul tensionant, echipa lui Dan Petrescu s-a impus cu 2-1, insa partida a avut multe momente controversate. U Cluj a contestat…

- CSM Alexandria și Farul Constanța au remizat, scor 2-2, in prima runda a grupei C din Cupa Romaniei. Gica Hagi (57 de ani) a facut mai multe reproșuri la final. Gica Hagi și-a inceput discursul laudand formația din Alexandria: „Cred ca publicul s-a bucurat. S-a jucat frumos, am intalnit o echipa care…

- Echipa franceza din Ligue 1, Auxerre, l-a concediat marti pe antrenorul Jean-Marc Furlan, dupa ce acesta le-a facut semne obscene suporterilor adversi la meciul de la Clermont Ferrand. Furlan se afla deja intr-o situatie dificila, dupa ce echipa sa, AJ Auxerre, ocupa doar locul 16 in Ligue 1, dar concedierea…

- In clasament, CSM Constanta ocupa locul trei, iar CSM Bucuresti se afla pe pozitia a patra, ambele echipe avand acelasi numar de puncte, noua, dupa trei victorii si o infrangere. Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta gazduieste sambata, 24 septembrie, meciul de handbal CSM Constanta CSM…

- 7 SCURTE. Valul recent de incidente din fotbalul romanesc, analizat de Catalin Țepelin, redactorul-șef al Gazetei Sporturilor. 1. Ultimele zile au fost teribile pe stadioanele din Romania: batai salbatice, ploaie de scaune rupte, incendii, "smardoiala" in tribune sau la vestiare. Sigur ca astea n-au…

- Reputatul gazetar Cristian Tudor Popescu (65 de ani) vine in vestiarul cu povești al Gazetei Sporturilor pentru o ediție-eveniment a podcastului „Profu' de Sport”, noul proiect special lansat de Gazeta. CTP va fi invitatul lui Catalin Țepelin, redactor-șef GSP, miercuri seara, de la ora 19.00, pe toate…

- FCSB trebuie sa intoarca rezultatul nefast din turul de pe Arena Naționala cu Viking, scor 1-2. Va fi o misiune dificila pentru roș-albaștrii in Norvegia, aceștia reușind doar de doua ori sa se califice dupa ce au pierdut primul meci pe teren propriu. Viking - FCSB se va juca joia viitoare, pe 25 august,…