Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment, mulți parlamentari francezi sunt in favoarea furnizarii de arme Armeniei, relateaza portalul de informare ucrainean Unian.net. Potrivit surselor jurnalistilor din Ministerul Apararii al Ucrainei, Parisul a inceput procesul de aprovizionare cu arme Erevanul. CITESTE SI Modul in…

- Secretarii generali ai Parlamentelor din țarile Parteneriatului Estic se vor reuni la Chișinau, in perioada 22-23 mai, pentru a participa la o masa rotunda. In cadrul evenimentului, oficialii din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Ucraina și Republica Moldova vor face un schimb de bune practici. Discuțiile…

- Tarile occidentale se expun la „riscuri colosale” daca furnizeaza Ucrainei avioane de lupta F-16, a declarat viceministrul rus de externe, Aleksandr Grusko, citat sambata de agentia oficiala de presa TASS, preluata de Reuters.

- Tarile occidentale se expun la "riscuri colosale" daca furnizeaza Ucrainei avioane de lupta F-16, a declarat viceministrul rus de externe Aleksandr Grusko, citat sambata de agentia oficiala de presa TASS, preluata de Reuters, anunța Agerpres. CITESTE SI Planșeul Unirii și pasajul Unirii se vor…

- Tarile din Caucazul de Sud sunt nevoite sa isi croiasca destinul in raport cu statele mai mari care le inconjoara - Rusia, Iran, Turcia. Armenia si Azerbaijan sunt in continuare in disputa din cauza regiunii Nagorno-Karabah, dar intre timp, cei doi lideri, premierul armean si presedintele azer, au discutii…

- ”Europa a lansat 10 pachete de sanctiuni. Vom avea un alt pachet”, a declarat Mairead McGuinness, comisarul UE pentru stabilitate financiara, servicii financiare si uniunea pietelor de capital, pentru CNBC, la reuniunea de primavara a Fondului Monetar International de la Washington. Tarile UE au purtat…

- Tarile occidentale vor trebui sa sprijine Ucraina inca pentru mult timp, in contextul invaziei ruse din aceasta tara, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu aparut joi in cotidianul The Guardian, potrivit DPA. Presedintele rus Vladimir Putin „nu intentioneaza sa obtina…

- Fostul presedinte georgian aflat in detentie Mihail Saakasvili a apreciat marti, intr-un interviu pentru AFP, ca victoria Ucrainei impotriva Rusiei este ”inevitabila” si ca aceasta va transforma regiunea, potrivit Agerpres . ”Victoria inevitabila a Ucrainei va schimba complet situatia in Georgia si…