Vinovat pentru morți este 'Guvernul său' / COMENTARIU Daca va puteți imagina ca este posibil așa ceva, exista un fapt chiar și mai grav decat aruncarea vaccinurilor la canal. Ceva și mai grav decat faptul ca avem in stoc 500.000 de vaccinuri, la care se adauga in aceste zile inca un transport cu 140.000 de doze și prima livrare de 40.000 de vaccinuri de tip Moderna. Și ca, in aceste condiții, autoritațile inca nu au fost capabile nici macar sa urce aplicația pe internet destinata oamenilor in varsta. Care oricum nu vor ști ce sa faca cu ea. In timp ce romanii mor zilnic pe capete, Guvernul arunca pisica moarta in gradina autoritaților locale.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

