- Papa Francisc anuntat in mesajul sau de Anul Nou, ca 2021 "va fi un an bun", daca oamenii vor avea grija unii de altii si a subliniat ca, pe langa un vaccin impotriva noului coronavirus, omenirea are nevoie de "un vaccin pentru suflet", relateaza EFE, potrivit AGERPRES. "Nu conteaza cate persoane…

- Papa Francisc a vorbit in mesajul sau de Craciun, difuzat vineri, despre “nevoia de fraternitate” intre toate tarile lumii, indemnandu-le sa imparta intre ele vaccinurile dezvoltate impotriva maladiei COVID-19, deoarece “zidurile nationalismului” nu reprezinta o solutie pentru a stopa o pandemie care…

- Papa Francisc a transmis tradiționalul mesaj de Craciun credincioșilor catolici și nu numai, din lumea intreaga. Suveranul pontif a indemnat la solidaritate intre popoarele lumii pentru a putea trece cu bine peste pandemia de coronavirus.

- ​Papa Francisc a împlinit joi 84 de ani, aceasta fiind a opta sa aniversare de când a fost ales papa și una marcata de pandemia de COVID-19.Deși agenda oficiala a Vaticanului nu arata joi evenimente deosebite pentru suveranul pontif, cel mai probabil acesta va celebra muncind ca…

- Papa Francisc considera ca petrecerea Craciunului cu restrictii impuse de pandemie ar putea fi mai putin comerciala, devenind o festivitate mai pura din punct de vedere spiritual, scrie hotnews . „Anul acesta ne asteapta restrictii si inconveniente”, a spus suveranul pontif in timpul audientei sale…

- Papa Francisc s-a angajat ca Vaticanul, cel mai mic stat suveran din lume, sa ajunga la zero emisii de carbon pana la orizontul lui 2050. Suveranul pontif a cerut, cu acest prilej, tuturor tarilor sa depuna eforturi pentru a ajunge la un astfel de obiectiv.

- Papa Francisc i-a indemnat pe crestini, in aceste vremuri de pandemie si inainte de venirea Craciunului, la "mai multa sobrietate", intelegere si atentie fata de semenii lor si la "momente de rugaciune in familie".

- Papa Francisc a descris miercuri pandemia de COVID-19 drept o "doamna care ne face mult rau", adaugand ca "trebuie sa tinem cont" de masurile de precautie, insa nici suveranul pontif, nici consilierii sai apropiati nu au fost vazuti purtand masti la audienta generala, relateaza Reuters, informeaza…