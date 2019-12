Vino și tu să vezi colindele de la Palatul Roznovanu Toate concertele vor incepe la ora 18.00. Astfel, pe 16 decembrie, vor canta Corul ANGELI JUNIOR – Dirijor Mirela Palamariu si Corul SUNNY VOX – Dirijor Raluca Zaharia. Pe 17 decembrie, publicul ii va putea asculta pe membrii corurilor MINI ANGELI – Dirijor Ovidiu Manolache si BASILEUS – Dirijor Diac.Mihai Ursache. Pe 18 decembrie vor sustine concerte Ansamblul artistic ORPHEAS, Comunitatea Elena Iași, Ansamblul VESELKA, Uniunea Ucrainienilor din Romania – filiala Iași, si Grupul vocal FLORALIA – Dirijor Zamfira Danila. Pe 19 decembrie, vor rasuna vocile din Corul de copii al Colegiului de Arte… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

