Vino la INIMO în perioada 19-21 august! Cei mai cunoscuti artisti din Romania vin la Iasi pentru a sustine copiii si educatia Fiecare copil are dreptul la fericire. De aceea, impreuna cu tine oferim suport copiilor afectați de o saracie extrema pentru a primi cele necesare vieții: hrana, imbracaminte și ajutor pentru școala. In grija noastra sunt peste 10.000 de copii care primesc daruri de trei ori pe an. Impreuna cu tine și alți 70.000 de oameni, vrem sa-i ajutam sa inceapa anul școlar cu bine. Printr-un Festival! Vom organiza primul festival dedicat faptelor bune din Romania. Impreuna cu 70.000 de oameni vom aduna donații pentru cauzele asociației. Vor fi 3 zile de spectacol pe Stadionul din Iași unde vor canta Cei… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

