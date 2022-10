Vino in echipa noastra! Au inceput inscrierile pentru scolile de subofiteri de jandarmi.

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada are loc inscrierea candidaților pentru participarea la concursul de admitere in unitațile de invațamant postliceal ale Jandarmeriei Romane, sesiunea octombrie–decembrie 2022, pentru Școlile Militare de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Dragașani și „Petru Rareș” din…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș recruteaza candidați pentru participarea la concursul de admitere in unitațile de invațamant postliceal ale Jandarmeriei Romane, sesiunea octombrie–decembrie 2022 Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș a demarat procedura de recrutare a candidaților,…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș recruteaza candidați pentru participarea la concursul de admitere in unitațile de invațamant postliceal ale Jandarmeriei Romane, sesiunea octombrie–decembrie 2022 Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș a demarat procedura de recrutare a candidaților,…

- Inscrie-te si tu la examenul de admitere in scolile postliceale care pregatesc subofițeri jandarmi! Pentru sesiunea octombrie – decembrie 2022, institutiile de invațamant postliceal ale Jandarmeriei Romane organizeaza concursul de ocupare a locurilor repartizate, dupa cum urmeaza: 350 de locuri in cadrul…

- In perioada 01 august – 19 octombrie 2022, 23 de elevi din cadrul Școlilor Militare de Subofiteri Jandarmi „Grigore Al. Ghica” Dragasani și „Petru Rareș” Falticeni se afla laJandarmeria Maramureș pentru a desfasura stagiul de practica. Elevii jandarmi vor fi coordonati si indrumati in toataperioada…

- In perioada 01 august – 19 octombrie, 23 de elevi din cadrul Școlilor Militare de Subofiteri Jandarmi „Grigore Al. Ghica” Dragasani și „Petru Rareș” Falticeni se afla la Jandarmeria Maramureș pentru a desfasura stagiul de practica. Elevii jandarmi vor fi coordonati si indrumati in toata perioada de…

- 17 elevi ai Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi” Petru Rareș „Falticeni s-au alaturat echipei jandarmilor bacauani in primul lor stagiu de practica. Pentru cei 17 elevi ai școlii militare a inceput o noua etapa in dezvoltarea lor profesionala in unitațile operative ale Jandarmeriei Romane. Inca de…

- In perioada 01 august – 19 octombrie 2022, 23 de elevi din cadrul Școlilor Militare de Subofiteri Jandarmi „Grigore Al. Ghica” Dragasani și „Petru Rareș” Falticeni se afla la Jandarmeria Maramureș pentru a desfasura stagiul de practica. Elevii jandarmi vor fi coordonati si indrumati in toata perioada…