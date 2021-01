Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul actor american in varsta de 73 de ani a postat pe Twitter un videoclip cu momentul in care a primit prima doza de vaccin anti-COVID. Arnold Schwarzenegger a stat la rand, miercuri, 20 ianuarie, cu mii de oameni eligibili pentru a se imuniza la centrul de vaccinare drive-thru deschis la stadionul…

