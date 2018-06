Vinnie Paul, bateristul trupei Pantera, a murit la vârsta de 54 de ani In ultima parte a vietii sale, Vinnie a fost tobosarul formatiei Hellyeah. Reprezentantii trupei au confirmat decesul, dar nu au oferit si alte detalii. "Vincent Paul Abbott aka Vinnie Paul a murit. Paul este cunoscut pentru activitatea sa ca baterist in trupele Pantera si Hellyeah. Deocamdata nu sunt disponibile si alte detalii. Familia sa solicita sa-i fie respectata intimitatea in aceasta perioada grea", conform unui mesaj postat pe pagina de Facebook a formatiei Pantera. Alaturi de fratele sau, Dimebag Darrell, Paul (pe numele sau complet Vincent Paul Abbott) a pus bazele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

