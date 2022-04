Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente: 3 vinete; 4 roșii; 3 cepe; 1 morcov; 2 ardei grași; 1 țelina mica; usturoi; cimbru, busuioc, oregano; faina; ulei; sare. Preparare: Se taie vinetele rondele, se presara sare peste ele, se trec prin faina și se prajesc in ulei. Ceapa se toaca marunt și se calește, apoi se adauga radacinoasele…

- In ediția din 23 martie 2022, de la Super Neatza cu Razvan și Dani, chef Nicolai Tand, bucatarul matinalului, a pregatit o minunata rețeta de sarmale de post cu malai și sos de roșii, dar și alte rețete interesante, simple și gustoase.

- Chiar daca ești sau nu un simpatizant al supelor și ciorbelor, ei bine, ține-te bine, caci rețeta aceasta te va da pe spate. Fara dar și poate, este una dintre cele mai delicioase preparate, pe placul tuturor pofticioșilor. Este ideala și pentru persoanele care țin dieta și se prepara foarte rapid.

- Pentru ca știm cat de greu ne este sa stam cat mai departe de „bunatați” pe perioada postului, noi venim cu o idee speciala. Iți prezentam cea mai buna rețeta cu roșii umplute! Iata de ce ingrediente aveți nevoie pentru acest preparat specific postului, dar și modul de preparare!

- Daca iți este pofta de un preparat delicios pe care sa il servești impreuna cu familia sau cu cei dragi, rețeta de chifteluțe la cuptor cu mozzarella este alegerea perfecta. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a le prepara!

- Se pregatesc ochiurile intr o forma de portelan cu marginile scunde si care merge la foc. Cand ochiurile incep sa se prinda, se toarna peste ele putina smantana in care se amesteca un varf de cutit de faina, iar deasupra se presara parmezan ras. Se dau putin la cuptor. Tot asa se fac si cu sos de rosii,…

- Care este ingredientul banal care schimba radical gustul salatei de roșii. Nu vei mai schimba rețeta din acest moment. Și poate ca te intrebi ce este o așa mare filosofie sa prepari o salata de roșii, insa trebuie sa știi ca și banala salata de roșii are secretele ei. Spre exemplu, pentru ca salata…

- Luam patlagele rosii bine coapte, le tinem o minuta in apa clocotinda, le curatam de coaje, le taiem in doua, le scoatem semintele cu o lingurita. Le taiem in bucatele, le saram, le piparam, punem putin zahar, putin patrunjel verde tocat marunt.Le prajim in unt, apoi umplem omleta cu oua.Dintr un caiet…