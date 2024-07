Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI… Primaria Municipiului Vaslui incepe, de miercuri, sa faca plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și a operatorilor de calculator din municipiul Vaslui aferente participarii la alegerile locale din data de 9 iunie. De miercuri, 26.06.2024, incepe plata…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis a astazi, un Cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru zona de munte a județului Dambovița. Avertizarea este valabila luni, 24 iunie, in intervalul 12.00 – 23.00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferica locala la munte. Aceasta seva manifesta prin…

- MOȘIER… Campania de denigrare a presei locale și a unor jurnaliști ai agențiilor de presa din București inceputa de Adrian Solomon, imediat dupa aflarea rezultatelor alegerilor locale este susținuta din arest la domiciu și de baronul șpagar Dumitru Buzatu. Deși impotriva sa sunt luate masuri preventive…

- Primele rezultate la alegerile europarlamentare 2024 au fost prezentate la ora 22.00, cand s-au inchis urnele și a fost publicat exit-poll CURS-Avangarde realizat la comanda PSD-PNL. HotNews.ro prezinta exit-poll-ul CURS-Avangarde – primele rezultate alegeri europarlamentare: PSD+PNL: 54% AUR: 14%…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare cod galben de ploi torențiale și descarcari electrice in Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali, sud-vestul Transilvaniei și local in Banat.

- Meteorologii au emis, marți, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila pentru 25 de județe pana aproape de miezul nopții. Conform informațiilor oferite de ANM, se așteapta caderi de precipitații de pana la 40 de litri pe metru patrat. Pana la ora 23:00, sunt prognozate…

- Ploi torentiale cu caderi de grindina s-au inregistrat, duminica, in mai multe zone din tara. Oamenii se plang ca gradinile si livezile au fost afectate. De asemenea, trei masini au fost luate de o viitura care s-a format pe paraul Sarata, pe raza localitatii prahovene Valcanesti. Potrivit Inspectoratului…

- Vremea rea face ravagii in Arabia Saudita, unde au fost emise atenționari meteo de furtuna și inundații. Avand in vedere condițiile meteorologice nefavorabile, instituțiile de invațamant din mai multe zone au fost inchise, iar elevii au trecut la cursuri online. ???????????? More Cloud Seeding gone…