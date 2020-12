Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat, joi, ca prima transa de vaccinuri impotriva COVID-19 alocata Romaniei va sosi vineri in Vama Nadlac."Vom comunica public care sunt pasii pe care ii vom urma, atat la Nadlac, maine, cat si poimaine, in Bucuresti. Va vom anunta din timp exact care…

- Prima transa de vaccinuri impotriva COVID-19 alocata Romaniei va sosi vineri in Vama Nadlac, a declarat joi ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. "Noi suntem implicati prin DSU in aceasta campanie. Ministerul Afacerilor Interne este implicat si am cerut tuturor structurilor ministerului…

- Noul ministru al Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat ca vineri va sosi in Romania prima transa de vaccin anti-COVID, alocata tarii noastre. Dozele vor sosi cu un transport rutier prin Vama Nadlac din judetul Arad. Transportul va ajunge la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara…

- Autoritațile au anunțat joi inca 7.067 de cazuri noi de COVID Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. România nu mai are niciun județ cu rata de infectare cu noul coronavirus cumulata la 14 zile mai mare de 7 la mia de locuitori. Autoritațile au anunțat însa, joi, înca 7.067 de cazuri…

- Carantina in Bucuresti - o solutie care nu este luata in calcul de Guvern Foto: Arhiva / MApN Impunerea carantinei în Bucuresti este o decizie dificila legata de multe considerente si reprezinta o solutie pe care Guvernul nu o ia în calcul, a declarat, ieri, premierul Ludovic Orban.…

- Ludovic Orban: La nivel national nu sunt necesare alte restrictii Foto: gov.ro Autoritatile evalueaza masurile luate pâna acum pentru limitarea îmbolnavirilor cu noul coronavirus si vor veni cu noi decizii daca situatia se schimba. Premierul Ludovic Orban a declarat ca, deocamdata,…

- Judetul Alba a depasit pragul de trei cazuri la mia de locuitori #Covid-19 Foto: Arhiva/ facebook.com/igsu.situatiideurgenta Județul Alba a depașit astazi pragul de trei cazuri de COVID-19 la mia de locuitori în ultimele 14 zile. Este a doua zona cu o incidența atât de ridicata…

- Statele Unite planuiesc sa-și sporeasca prezența militara in Romania. Anunțul a fost facut luni seara, pe Twitter, de șeful diplomației de la București, Bogdan Aurescu, dupa ce a avut o intalnire, la Washington, cu omologul sau american, Mike Pompeo.