Vineri - şedinţă de guvern; pe ordinea de zi - legea privind abilitarea Executivului de a emite ordonanţe Guvernul se reuneste, vineri, in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se proiectul de lege privind abilitarea Executivului de a emite ordonante, dar si asumarea raspunderii pe abrogarea ordonantei de urgenta referitoare la transportul scolar gratuit al copiilor din judete. Potrivit agendei sedintei, membrii Executivului vor avea in dezbatere proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, ordonanta de urgenta privind siguranta feroviara, o hotarare pentru formalitatile de raportare aplicabile navelor la sosirea in si/sau la plecarea din porturile romanesti si o alta hotarare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

