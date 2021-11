Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii ar urma sa discute despre negocierile avute, in ultimele zile, cu PSD si UDMR in vederea formarii unui nou guvern, in Biroul Executiv al PNL. La ședința de vineri, la ora 11,00, la Palatul Parlamentului se vor mai discuta despre conducerea SRTv si SRR și eventuala excludere din partid a lui…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat luni, 8 noiembrie, pe Facebook, ca formațiunea pe care o conduce a hotarat sa inceapa discuțiile pentru crearea unei coaliții de guvernare impreuna cu PNL și PSD, cu susținerea minoritaților naționale.„Luni ne-am consultat cu președinții organizațiilor județene,…

- Deputatul PNL, Ionel Danca, arata ca actuala echipa de conducere a PNL a ”ignorat” prevederile statutare care prevad ca propunerea partidului de prim-ministru este decisa in cadrul Consiliului Național. Ultima decizie a Consiliului Național este ca Ludovic Orban este propunerea de prim-ministru a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca nu va face o propunere pentru functia de ministru al Finantelor, adaugand ca parerea sa despre candidatul propus de Florin Citu pentru aceasta pozitie si-o va exprima in cadrul sedintei Biroului Politic National al partidului. Intrebat,…

