Vineri se reia Liga 1. Programul meciurilor etapei a 23-a

- Partidele vor fi transmise in direct de LOOK SPORT / PLUS, DIGI SPORT si TELEKOM SPORT. Vineri, 31 ianuarie Ora 20.00 Universitatea Craiova -Gaz Metan Medias, stadion Ion Oblemenco – Craiova. OBSERVATOR: Mircea Calin (Bucuresti). Sambata, 1 februarie Ora 13.00 Academica Clinceni -FC Voluntari, stadion…

- Eduard Iordanescu a confirmat astazi ca ramane la Gaz Metan Medias, insa nu a exclus ca intr-o zi sa o pregateasca pe U.Craiova, echipa care l-a ofertat in aceasta iarna. Mai mult, Gaz Metan a anuntat ca negociaza prelungirea contractului scadent la finalul sezonului. Universitatea Craiova l-a dorit…

- Atacantul Universitatii Craiova , Carlos Fortes, a parasit Bania cel putin o perioada. „Lusitanul” a ajuns sub forma de imprumut pana la vara in Maroc, la formația Ittihad Tanger (locul 15, penultimul, in prima liga). Fortes mai avusese in septembrie 2019 o tentativa de a pleca de la Craiova. Acesta…

- Programul complet al etapei cu numarul 23 din Liga 1: Vineri, 31 ianuarie 20.30 Universitatea Craiova – Gaz Metan Medias Sâmbata, 1 februarie 14.00 Academica Clinceni - FC Voluntari 17.00 FC Hermannstadt – Sepsi OSK 20.00 Dinamo –…

- Liga I se va relua in 2020, la 31 ianuarie. Programul etapei a XXIII-a a Ligii I Vineri, 31 ianuarie Ora 20.30 Universitatea Craiova – Gaz Metan Medias Sambata, 1 februarie Ora 14.00 Academica Clinceni - FC Voluntari Ora 17.00 FC Hermannstadt – Sepsi OSK Ora…

- Vineri, 6 decembrie, etapa cu numarul 20 din Liga 1 va debuta cu meciul dintre FCSB și Gaz Metan Mediaș. Cele doua formații se vor intalni la ora 20:30 pe Arena Naționala din București.Vicecampioana Romaniei ocupa ultima poziție care ajunge in play-off, adunand 30 de puncte in 18 etape. FCSB…

- Programul / rezultatele meciurilor din etapa a 19-a din Liga I: Marți, 3 decembrie – ora 18.00: Gaz Metan Mediaș – FC Voluntari, ora 20.30: Poli Iași – FCSB. Miercuri, 4 decembrie – ora 14.00: Academica Clinceni – FC Hermannstadt, ora 18.00: CFR Cluj – Sepsi, ora 20.30: Dinamo București – Chindia Targoviște.…

- Sorin Cirțu (63 de ani), președintele echipei CS Universitatea Craiova, este optimist inaintea duelului cu Dinamo, din cadrul etapei a 15-a din Liga 1, ce se va disputa la Severin, avand in vedere faptul ca in Banie se lucreaza la instalarea noii suprafețe de joc. Craiova - Dinamo se joaca astazi, la…