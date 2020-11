Pentru ziua de vineri, 6 noiembrie 2020, de la ora 9, este anunțata prima ședința de consiliu local la Gherla, in noua formula, dupa alegerile locale din septembrie. Unul dintre punctele de pe ordinea de zi se refera la alegerea viceprimarului. Primarul ales Ovidiu Dragan a exprimat dupa scrutin ideea ca are in vedere alegerea …