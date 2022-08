Toti bugetarii care nu au ajuns inca la salariile prevazute in grila din 2022 a Legii salarizarii vor primi, incepand cu luna august din acest an, un sfert din diferenta intre suma prevazuta in aceasta grila si salariile in plata, potrivit unui proiect de Ordonanța de urgența care va intra vineri pe masa Guvernului. Printr-o alta Ordonanța, Executivul vrea sa rezolve probleme aparute prin decizia suspendarii angajarilor la stat de la 1 iulie 2022.