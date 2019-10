Stiri pe aceeasi tema

Peste 95 de pompieri militari vor participa, joi si vineri, la o actiune de donare de sange la sediul Centrului de Transfuzie Sanguina Ploiesti, a informat, miercuri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, potrivit Agerpres.

- 'Pompierii militari prahoveni se vor mobiliza, din nou, intr-o misiune de protejare a celor care au nevoie de ajutor, manifestandu-si pretuirea si grija fata de viata semenilor printr-o actiune de donare de sange. (...) Gestul lor continua seria acestor interventii salvatoare, derulate constant,…

- Un barbat de 68 de ani, din Titu, a fost gasit decedat in fața locuinței, cazut pe trepte. Persoana locuia Post-ul Tragedie la Titu! Deces in urma unui accident casnic apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pe 23 octombrie Centrul Județean de Transfuzii Targoviște, la Spitalul Orașenesc Pucioasa se va desfașura o noua acțiune pentru donare Post-ul La Spitalul Pucioasa se desfașoara o noua acțiune de donare de sange apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta, Primaria Orasului Harsova si Spitalul Orasenesc Harsova organizeaza sambata 12.10.2019 intre orele 08.30 13.30 o actiune de donare de sange. Sunt asteptate toate persoanele sanatoase din localitatea Harsova si localitatile invecinate care doresc sa…

- Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta si Primaria Municipiului Mangalia organizeaza marti 15.10.2019, intre orele 08.30 13.30, o actiune de donare de sange.Sunt asteptate toate persoanele sanatoase din localitatea Mangalia si localitatile invecinate care doresc sa ii ajute pe pacientii care…

- In ziua de 24.09.2019 la sediul S.C. URBIS S.A. Baia Mare s-a prezentat o echipa din cadrul Centrului de Transfuzie Sanguina Maramures, intrucat unii dintre angajatii societatii si-au exprimat dorinta de a dona sange in cadrul Programului „Doneaza sange, salveaza o viata”. In cadrul acestei actiuni…

- Asociatia de voluntari Junior Chamber International Constanta organizeaza sambata, 31 august, o actiune de informare si constientizare privind importanta donarii de sange."Share Your Blood, Save a Life" reprezinta un demers care promoveaza spiritul de initiativa, spiritul asociativ, curajul si contribuie…