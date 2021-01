Vineri începe etapa a II-a a campaniei de vaccinare. Unde și cum vă puteți programa Vineri incepe ce-a de-a doua etapa a campaniei de vaccinare anti-coronavirus din Romania. Cei care se incadreaza in etapa a II-a de vaccin se pot inscrie online pe o platforma. Platforma online va fi disponibila de vineri, de la ora 15.00. Etapa a II-a de vaccinare se adreseaza persoanelor cu varsta peste 65 de ani, cele cu boli cronice și lucratorii in domenii esențiale. Site-ul pe care se fac inscrierile și porgramarile: https://programare.vaccinare-covid.gov.ro, . Inscierile se pot face și prin medicul de familie, prin aparținatori, dar și prin call-center, la numarul de telefon 021.414.44.25.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

