- Un elicopter militar s-a prabusit in vestul Afganistanului, au anuntat sambata autoritatile, care au precizat ca toti cei cinci oameni de la bord au murit, scrie news.ro.Oficialii au exclus un atac asupra aparatului de zbor, potrivit Reuters. Militantii talibani au intreprins in ultimele…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit duminica dupa-amiaza in apropiere de Sao Paulo, in Brazilia. Pilotul a murit, dar celelalte șase persoane aflate la bord au supraviețuit, au anunțat autoritațile braziliene. Avionul cu doua motoare Beechcraft King Air s-a prabușit la aterizarea pe aerodromul…

- Un avion militar apartinand Garnizoanei Bacau s-a prabusit, luni, in comuna Nicolae Balcescu. Pilotii au reusit sa se catapulteze, iar starea lor este buna. „Avem un avion prabusit, IAR 99. Au inceput procedurile specifice. Pilotii s-au catapultat, sunt bine. Urmeaza procedurile specifice, va tinem…

- „Accidentul s-a produs in apropiere de baza aeriana 96 Bacau. Pilotii au reusit sa se catapulteze si suntem acum in procedura de recuperare a lor", a declarat ministrul Mihai Fifor la Antena 3. Incidentul are loc la o saptamana dupa ce un MiG 21 Lancer s-a prabusit in timpul unui miting aviatic, la…

- Un MiG-21 LanceR s-a prabusit sambata in timpul unui show aviatic la Baza Aeriana Borcea. Pilotul avionului a murit. El avea 36 de ani si era pilot-sef in cadrul Escadrilei 861 Aviatie Lupta, Baza 86 Aeriana Fetesti. „Locotenent-comandorul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un avion de vantatoare de tip MIG 21 Lancer s-a prabușit sambata la un show aviatic la baza aeriana Borcea. Prabușirea a fost urmata de o explozie și un incendiu. Deocamdata nu se știe daca sunt victime

- Un avion de tip MIG 21 s-a prabușit la baza aeriana Borcea, din județul Calarași, acolo unde se desfașura un exercițiu, de Ziua Porților Deschise.La fața locului se aflau peste 3000 de oameni. Se pare ca pilotul a facut tot posibilul sa evite mulțimea de oameni și s-a prabușit pe un camp din…

- Un avion militar polonez MiG-29 s-a prabusit in noaptea de joi spre vineri in nordul Poloniei, iar pilotul s-a catapultat, insa nu a supravietuit, a anuntat Ministerul Apararii, informeaza AFP, potrivit Agerpres.ro.