- Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica este sarbatorita pe 8 septembrie. Sarbatoarea aduce cu sine o serie de obiceiuri si traditii. Citește și: Calendar creștin-ortodox septembrie 2018. Ce se intampla daca tuna in aceasta luna Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. Pe 8 septembrie…

- In calendarul ortodox, pe 8 septembrie credinciosii praznuiesc Nasterea Maicii Domnului. Aceasta sarbatoare este una dintre cela mai importante pentru crestini si mai ales pentru cei care poarta numele Fecioarei Maria.

- Peste 20.000 de pelerini asista, miercuri dimineata, la slujba de Liturghie oficiata de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului la Manastirea Nicula, judetul Cluj, si se roarga la Icoana facatoare de minuni pentru sanatatea lor, dar si pentru pace in tara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Adormirea Maicii Domnului este praznuita pe 15 august. Praznicul Adormirii Maicii Domnului este precedat de o perioada de doua saptamani de postire. Sfanta Scriptura nu ne spune nimic despre mutarea Fecioarei Maria la cele vesnice. Informatiile existente legate de moartea, ingroparea si inaltarea ei…

- Adormirea Maicii Domnului, 15 august, este zi de mare sarbatoare pentru crestin-ortodocsi. In aceasta zi, credinciosii merg la slujba, se roaga si dau de pomana pentru sufletele celor adormiti. Cea mai mare slujba de praznuire a acestei sarbatori are loc la mormantul din Ierusalim al Fecioarei Maria

- Pe data de 15 august crestin-ortodocsii o praznuiesc pe Sfanta Marie Mare, trecerea Fecioarei Maria acesteia la cele sfinte. Aceasta este o zi de mare sarbatoare pentru ortodocsi, zi plina de traditii si obiceiuri stravechi.

