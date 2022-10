Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA in ALBA, 17-23 octombrie: cateva zile calde, apoi minime sub zero grade. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea va fi calda la inceputul saptamanii viitoare. Sunt anunțate maxime de 18-20 de grace Celsius in primele trei zile. Apoi se racește și pe timp de noapte vor fi minime…

- Astazi vremea va fi in general frumoasa, iar in cea mai mare parte a tarii valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, cu unele innorari si izolat ploi slabe in zona montana. Vantul va sufla moderat, cu intensificari temporare in sudul Banatului, iar…

- Duminica, 9 octombrie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza cer variabil pe intreg teritoriul Republicii Moldova. Maximile vor oscila intre +17 și +22 grade Celsius pe timp de zi. In nordul țarii, termometrele vor indica +5 – +8 noaptea și +17 și +20 grade ziua. In centru minimele vor fi…

- Luna octombrie ne pregateste surprize la care nimeni nu se mai astepta: temperaturi neobisnuit de mari pentru jumatatea toamnei. Vremea se menține insorita pe parcursul mai multor zile, chiar daca noptile vor deveni tot mai reci, iar in majoritatea zonelor tarii va aparea fenomenul de bruma, anunța Administratia…

- Prognoza meteo. Temperaturi de peste 30 de grade la final de septembrie, dar si ploi Vremea se va menține calda pentru sfarșitul lunii septembrie in toata tara, chiar deosebit de calda in jumatatea de sud-est.Prognoza meteo 30 septembrie. La noapte, in regiunile vestice și nord-vestice vor fi innorari…

- Dimineața e rece, termometrele indica 8 grade, dar se simte o temperatura mai joasa, din cauza vantului. La pranz, maximele vor atinge 18 grade Celsius doar in unele localitați din sudul țarii. Pe restul teritoriului va fi mai rece cu doua grade.

- Spre sfirșitul saptaminii vremea se va raci pina la +15..+18 grade Celsius pe parcursului zilei. Or, aceste temperaturi in prezent se inregistreaza noaptea, transmite IPN. Astazi expira codul galben de vreme caniculara emis acum o saptamina. Pentru marți sint prognozate +29..+33 de grade Celsius, dar…

- Vremea a fost schimbatoare in ultimele zile, iar ploile și furtunile au fost prezente in țara noastra, dar de maine se intoarce canicula. Meteorologii anunța temperaturi de peste 38 de grade, dar și disconfort termic accentuat.