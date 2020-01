Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 200 de persoane au fost prezente, vineri, la vernisajul expozitiei de arta fotografica itineranta "Miracolul Chinez-Noua Era" a artistului fotograf Tudorel Ilie din Baia Mare, gazduit de Biblioteca Judeteana "Petre Dulfu" Maramures. Evenimentul a fost marcat de apropierea Anului Nou Chinezesc…

- Expozitia personala de arta fotografica itineranta : „ Miracolul Chinez – Noua Era ” Expune : Tudorel ILIE , Baia Mare , judetul Maramures. Expozitia personala de arta fotografica itineranta „Miracolul Chinez-Noua Era” a artistului fotograf Tudorel Ilie din Baia Mare este o expozitie-eveniment care…

- In perioada 14-15 decembrie 2019, o delegație a Bibliotecii Județene “Petre Dulfu” din Baia Mare, in frunte cu dr. Teodor Ardelean, directorul instituției, va oferi pachete de carți romanești unor biserici ortodoxe și Episcopiei de la Jula (județul Bichiș) din Ungaria. Un al doilea transport de carți…

- Personalul Serviciului Pregatire pentru Intervenție și Reziliența Comunitaților din cadrul I.S.U. Maramureș a efectuat miercuri, 11 decembrie, activitați de pregatire cu elevii și personalul de la Școala Gimnaziala “Petre Dulfu”, respectiv de la Colegiul Tehnic “C.D. Nenițescu”, ambele din Baia Mare.…

- Miercuri, 4 decembrie, de la ora 17, la Sectia pentru copii a Bibliotecii Judetene „Petre Dulfu” din Baia Mare va avea loc vernisajul expozitiei de arta plastica „Craciunul prin ochi de copil” realizata de copiii de la Cercul de pictura/desen de la Palatul Copiilor Baia Mare (dir. prof. dr. Ion Iuga),…

- Marți, 3 decembrie, de la ora 15, in Cabinetul de Medalistica, Fundația pentru educație „Sfantul Vasile cel Mare” in colaborare cu Biblioteca Județeana “Petre Dulfu” și cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș organizeaza vernisajul expoziției de etnografie intitulata „La școala tradiției”, conținand…

- Biblioteca Județeana “Petre Dulfu” in colaborare cu Gazeta de Maramureș și Consiliul Județean Maramureș organizeaza vernisajul expoziției de piese filatelice, cu titlul “Istorie feroviara – 120 de ani de la inaugurarea liniei de cale ferata Jibou – Baia Mare”, din colecția ing. satmarean Lorincz Tiberiu,…

- Biblioteca Județeana “Petre Dulfu” in colaborare cu Ordinul Arhitecților – filiala Nord-Vest organizeaza vernisajul expoziției omagiale “Opera Omnia”, a arhitectului Nicolae Porumbescu, cel care a proiectat Casa de Cultura a Sindicatelor din Baia Mare. Evenimentul are loc in cadrul Bienalei de Arhitectura…