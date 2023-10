Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de cercetatori, academicieni, profesori universitari, istorici, teologi, sociologi, etnografi, scriitori, muzeografi, arhivisti, profesori, preoti, oameni de cultura din peste 30 de localitati, din intreaga tara si Republica Moldova au participat, vineri si sambata, la cea de a XXIX-a editie a…

- Duminica, 20 august 2023, incepand cu ora 10.00, in gradina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș va avea loc vernisajul celei de-a doua ediții a expoziției de arta plastica „Sebeșul in culori”. Au raspuns invitației lansate de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș pictorii: Eugen Macinic, Aurel Sarbu,…

- 20 august 2023| „Sebeșul in culori”, expoziție de arta plastica, in gradina Muzeului Municipal „Ioan Raica” 20 august 2023| „Sebeșul in culori”, expoziție de arta plastica, in gradina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Duminica, 20 august 2023, incepand cu ora 10.00, in gradina Muzeului Municipal „Ioan…

- ”Sebeșul in culori”. Expoziție de arta plastica, duminica, in gradina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Duminica, 20 august 2023, in gradina Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș, va avea loc vernisajul celei de-a doua ediții a expoziției de arta plastica „Sebeșul in culori”. Au raspuns invitației lansate…

- Concursul de muzica ușoara și folk „Universul copilariei” face parte din programul festivalului verii „Armonii in Sebeș” și are loc intre 18 și 20 august 2023, in sala de evenimente a Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș. „Universul copilariei” este deschis elevilor și tinerilor talentați in…

- 13-21 iulie | Workshop-ul „Restaurarea și conservarea bunurilor culturale confecționate din piatra”, la Sebeș, ediția a III-a 13-21 iulie | Workshop-ul „Restaurarea și conservarea bunurilor culturale confecționate din piatra”, la Sebeș, ediția a III-a Joi, 13 iulie 2023, a inceput la Sebeș cea de-a…

- Joi, 13 iulie 2023, a inceput la Sebeș cea de-a treia ediție a workshop-ului „Restaurarea și conservarea bunurilor culturale confecționate din piatra”, organizat de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, prin Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș, in parteneriat cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia…