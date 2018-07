Stiri pe aceeasi tema

- Eclipsa totala de luna din 27 iulie va putea fi vazuta prin telescop la Observatorul Astronomic și Planetariul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava. Cei interesați sint așteptați acolo de la ora 21.00. Conform unui comunicat al USV, eclipsa vizibila din Romania va incepe la ora 21.14. Aceasta…

- Daca va fi senin, fenomenul va putea fi observat de oriunde din Romania, in afara de primele minute, cand Luna inca nu a rasarit, se arata pe site-ul institutiei bucurestene. Cea mai spectaculoasa parte a eclipsei, intrarea in umbra si traversarea ei, va putea fi vazuta in totalitate din Romania. Luna…

- Eclipsa de Luna din 27 iulie 2018. Cea mai lunga eclipsa de luna totala a secolului 21 va avea loc în noaptea de vineri spre sâmbata și va fi vizibila și din România, daca va fi senin, informeaza Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din București, care va fi deschis publicului…

- Cea mai lunga eclipsa de Luna din secolul XXI, cu o durata totala de 102 minute, va putea fi observata la 27 iulie si va fi transmisa in direct din Namibia prin canalul sky-live.tv, informeaza vineri EFE. Transmisia in direct a acestei eclipse totale de Luna va fi realizata in colaborare cu proiectul…

- Una dintre cele mai spectaculoase eclipse de luna va avea loc in curand. Luna Plina si eclipsa de Luna ce vor avea loc pe 27 si 28 iulie vor reprezenta un fenomen aparte deoarece va fi cea mai lunga eclipsa de Luna din secolul XXI, potrivit descopera.ro. Astronomul Bruce McClure a afirmat ca eclipsa…

- Luna iulie 2018 ne asteapta cu foarte multe variabile: o eclipsa partiala de Soare, cea mai lunga eclipsa de Luna a secolului XXI, o Luna plina Sangerie in Varsator, puternice influente ale Leului, multe emotii, plus Jupiter care iese din retrograd in timp ce Mercur intra in retrograd, dar multe alte…

- Eclipsa va fi vizibila si din Romania, anunta Observatorul Astronomic Amiral Urseanu, din Bucuresti. In timpul eclipsei vom asista si la un alt fenomen, cunoscut drept Luna Sangerie: Luna trece prin umbra Pamantului si capata un culoare rosiatica. In acest an, durata eclipsei, de 1 ore si 43 de minute,…