- Joi, 16 februarie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, in colaborare cu polițiști din cadrul brigazilor de combatere a criminalitații organizate din Iași, Bacau, Alba, București, Constanța, Craiova, Galați,…

- Unitatea Mobila de Screening de Cancer Mamar a Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iasi a inceput noul an cu deplasari in cateva localitati din judetele Vaslui si Botosani. Pana la finalul lunii ianuarie, va mai ajunge in trei localitati din Botosani. Pe 24 ianuarie vor fi la Caminul Cultural din…

- ​Un roman care are o pensie sub 2.000 de lei in evidentele Casei de pensii figureaza in baza de date a ANAF cu venituri suplimentare anuale de 2 milioane de euro. Aceasta este doar una dintre „minunile" descoperite la interogarea bazelor de date ale statului pentru acordarea cardurilor de energie. …

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN in județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zona joasa de relief a județelor Vrancea, Bacau, Neamț și Suceava. Interval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 10 – 13 ianuarie, ora 06 Fenomene vizate: depuneri de polei. Zone afectate: Moldova In intervalul menționat,…

- E iarna in tot mai multe regiuni din tara. 14 judete au fost sub cod galben de ploi si depunere de polei. O noua avertizare ANM Cod galben de polei a fost emisa joi dimineata de ANM si este valabila pana vineri. Avertizarea Cod galben de polei este valabila pana vineri in zece județe din Moldova.…

- Astfel, potrivit ANM, pana la ora 9:00, in zone din judetele Botosani, Suceava, Neamt, Arad si Bihor se va semnala local ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 m, izolat sub 50 m, asociata cu burnita ce va favoriza, in functie si de conditiile locale, formarea poleiului sau ghetusului.Tot…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare cod galben de vant, valabila in orele urmatoare in sase judete. De asemenea, meteorologii anunta ca sapte judete din regiunea Moldovei se afla sub cod galben de ceata. Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00, in judetele Alba,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare cod galben ce vizeaza depuneri de polei in 11 județe din zona Moldovei și a Carpaților Orientali.Potrivit ANM, codul galben intra in vigoare joi la ora 12 și este valabil pana vineri, la ora 12.In intervalul menționat, in Moldova…