- Luni, 10 iunie 2024, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a fost prezent in mijlocul preoților din protopopiatul Alba Iulia, cu prilejul conferinței preoțești de primavara. Incepand cu ora 10.00, la biserica „Sfanta Treime” din parohia Barabanț, a fost oficiata slujba de Te-Deum, in prezența…

- Duminica pe 9 iunie nu au fost doar alegerile locale ci și un important eveniment duhovnicesc la Sandulești. Preasfințitul Parinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a slujit la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sandulești, județul…

- Duminica, 2 iunie 2024, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a poposit in parohia Bucium Poieni, protopopiatul Campeni. Acesta, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfantului Ioan Gura de Aur și a rostit cuvantul de invațatura in biserica…

- Sambata, 1 iunie 2024, in parohia Tau, protopopiatul Blaj, a avut loc cea de-a doua ediție a evenimentului dedicat Zilei Internaționale a Copilului, organizat cu multa insuflețire in comunitatea noastra. Manifestarea a prilejuit mai multe activitați socio-educative și concursuri dedicate copiilor, organizate…

- Marți, 21 mai 2024, zi in care Biserica noastra face pomenirea de peste an a Sfinților Imparați Constantin și Elena, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in mijlocul obștii monahale a Manastirii „Sfinții Imparați Constantin și Elena” de la Afteia, protopopiatul…

Speranța a fost un numitor comun al discuțiilor de la intalnirea episcopilor romano-catolici și greco-catolici din Romania, reuniți la Oradea in perioada 13-15 mai 2024, ....

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu,Arhiepiscop al Alba Iuliei, duminica, 28 aprilie 2024, de la ora 17:00, s-a desfașurat concertul de pricesne "Impreuna spre Inviere". "Impreuna spre Inviere", este un indemn la solidaritate și la impartașirea bucuriei credinței noastre in Invierea…

- Sambata, 30 martie 2024, zi in care Biserica Ortodoxa face pomenirea de peste an a Sfantului Cuvios Ioan Scararul, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Manastirea Lupșa, protopopiatul Campeni, vatra monahala aflata sub obladuirea parintelui arhimandrit Melhisedec…