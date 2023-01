Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a facut stop cardio-respirator in timp ce se afla intr-o casa de pariuri sportive din Florești. Primele autoritați ajunse la fața locului a fost un echipaj format dintr-un polițist și un jandarm. De indata ce a vazut victima, fara sa stea pe ganduri, agentul de la Secția Florești a inceput…

- Incidentul a avut loc pe strada Anghel Saligny din Galați. Echipajele de la Serviciul Județean de Ambulanța au facut eforturi pentru a-l ține in viața, insa acestea au fost fara succes.Potrivit primelor informații, barbatul lucra ca agent de paza și ar fi pierdut intreg salariul la jocuri de noroc,…

- In timpul unei misiuni de supraveghere a frontierei moldo-romane, polițiștii de frontiera ai DR Sud, au ajutat un barbat care semnala probleme de sanatate. Datorita intervenției prompte, i-au salvat viața, transmite ziuadeazi. Acesta a fost depistat in apropiere de Sectorul Poliției de Frontiera Stoianovca,…

- Doi polițiști, Bianca și Claudiu, de la Secția de Poliție nr. 4, din Podu Turcului, au salvat viața unui barbat in varsta de 67 de ani, aflat in preinfarct. Sambata, 4 decembrie, polițiștii se aflau in patrulare cand au observat, pe marginea drumului comunal, un barbat intins pe jos, care avea dificultați…

- Doi politisti din New York si inca un barbat au reusit sa salveze un om care a cazut pe sine intr-o statie de metrou din Manhattan, dupa ce au reusit sa- scoata din calea unei garnituri de tren, relateaza AP, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Doi politisti au reusit sa ii salveze viata unui barbat care se spanzurase. Asta face din ei doi eroi care au salvat o viata. Politia Romana a postat in acest sens un mesaj pe pagina de socializare: Toata lumea sa ii aplaude Stiti voi emoji ul acelahellip; copy paste de aici: Ei sunt Gabi si Alex, politisti…

- Misiune contracronometru in Alba! Doi polițiști au reușit sa taie funia cu care un barbat din județul Alba incerca sa-și ia propria viața. Barbat era pe o scara, cu o funie in jurul gatului, in stare de inconștiența. Polițiștii din Galda de Jos, comuna din județul Alba, au fost sesizați, ieri dupa-amiaza,…

- FOTO: Doi polițiști din Alba au salvat viața unui barbat din Cricau care voia sa-și puna capat zilelor Agent-șef principal Gabriel Neagu și agent Alexandru Vulturar de la Secția 1 Poliție Rurala Galda de Jos sunt polițiștii care, vineri dupa-amiaza, au salvat viața unui barbat in varsta de 63 de ani,…