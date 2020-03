VINERI 13. Ce spune Minerva despre acest număr mistic VINERI 13. In mitologie, de regula, "numarul 13 pare sa fie aducator de mari probleme, pentru ca se stie ca frica de vineri 13 ar fi fost indusa de momentul in care Jacques de Molay, Marele Maestru al Ordinului Templierilor, a fost ars pe rug", a spus, la Romania TV, astrologul Minerva. Mitologia se duce insa mult mai departe, o gasim si la sumerieni si in mitologia nordica, in mitologia crestina. "Exista popoare care au fost fascinate de aceasta cifra 13. Poporul mayas care a facut un adevarat fetis din acest lucru. Pentru ei, anul avea 13 luni, 13 saptamani, fiecare saptamana avea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

