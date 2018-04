Stiri pe aceeasi tema

- *Fiindca ea și imunobabuina din fruntea guvernului tocmai ce ieșisera cam ciufulite de la intalnirea cu Iohannis, Olguța Vasilescu a fost invitata aseara la Antena 3, sa nu ramana, vorba lui nenea Iancu, cu onoarea nereperata. Ambele tabere au facut ce știu mai bine: Olguța a debitat minciuni la greu,…

- *Va spun sincer, dragii mei: cand am vazut aseara, la Antena 3, titlul care se rasfața pe burtiera, ”Cele mai scandaloase minciuni din ultimii 10 ani”, mi-am zis: ”Hait, sa știi ca am intrat in postul Paștelui și s-o fi pocait iar Pocaitul de Gadea!” Am ramas nemișcat in fața televizorului, abia așteptand…

- *Jale mare la Antena 3, unde emisiunea de aseara a fost dedicata ilustrului deontolog Mugur Ciuvica, noua victima inocenta a sistemului koveșisto-iohannisto-soroșist. Deviza sub care s-a derulat emisiunea a fost zguduitoare: ”DNA a inceput vanatoarea lui Ciuvica.” Carevasazica, pentru ca Ursu, probabil,…

- *Cele doua zile de weekend au adus cu ele și doua manifestari ale poporului pesedist – sau cel puțin ce a mai ramas din el – manifestari transmise in direct de Romania TV și Antena 3. Evident, mitingurile, la care au participat cel mult cincizeci de persoane și cam tot atația dinți, au fost prezentate…

- *De fapt, Codruța Kovesi n-are dreptate: la televiziunile infractorilor nu e festival, e balci, circ, panarama in toata regula. Și, daca nu v-ați uitat aseara la Antena 3, ați pierdut poate cel mi haios film cu proști, cele mai bune momente de comedie autentica, pe langa care filmele cu Stan și Bran,…

- *Deși inca n-a fost instalata pe post de gura lui Dragnea la Palatul Victoria, duamna Viorica-Vasilica, zisa și ”Coafura #Rezista” s-a pomenit deja cu o porție consistenta de limbuțe acolo unde nu o vede prea des soarele, din partea lingailor de serviciu de la Antena 3. Intr-o emisiune care mi-a adus…

- *Daca tot e e saptamana premierilor puși pe banda rulanta ca așa vrea rotula lui Dragnea, de ce sa nu fie și saptamana premierelor media pe limba rulata, și-or fi zis, bag seama, motanienii lui Felix, care au inventat aseara, in direct și la ora de varf, limbile prin interpus la Antena 3. Intrucat Daddy,…

- *In vreme ce foștii sai colegi de la Antena 3 sunt de-a dreptul capiați, fiindca Dom Profesor nu le-a zis concret de care parte a baricadei trebuie sa stea cu gura in conflictul Dragnea-Tudose, Victor Ciutacu a luat deja poziția de tragere și a inceput sa-l flegmeze de zor pe Tudose. Nu știu daca i-o…